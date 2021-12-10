«Барыс» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче с «Куньлунем». Команды забили 11 голов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:2, 3:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
На 18-й минуте Алекс Рич вывел гостей вперёд. На 23-й минуте Жуди Ин увеличил преимущество китайцев. На 26-й минуте Микаэль Там забил третий гол в ворота «Барыса». На 29-й минуте Егор Петухов в меньшинстве отыграл одну шайбу. Через три минуты Роман Старченко сократил отставание до минимума. Ещё через две минуты Линден Вей сравнял счёт. На 39-й минуте Якоб Лилья вывел «Барыс» вперёд. На старте третьего периода Лилья оформил дубль. На 49-й минуте Итан Верек сократил отставание своей команды, однако менее чем через минуту Коди Куник с передачи Романа Старченко забросил шестую шайбу в ворота «Куньлуня». На 52-й минуте Мэтт Фрэттин забил седьмой гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане сыграет с «Нефтехимиком». «Куньлунь» в Новосибирске встретится с «Сибирью». Оба матча пройдут 12 декабря.
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