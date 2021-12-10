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«Барыс» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче с «Куньлунем». Команды забили 11 голов

«Барыс» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче с «Куньлунем». Команды забили 11 голов
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:2, 3:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
7 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Рич (Пу, Николлс) – 17:43' (5x5)   0:2 Ин – 22:31' (5x5)   0:3 Там (Пу, Николлс) – 25:47' (5x5)   1:3 Петухов (Морроу, Гурков) – 28:08' (4x5)   2:3 Старченко (Савицкий, Куник) – 31:25' (5x5)   3:3 Вей (Асетов, Фрэттин) – 33:30' (5x5)   4:3 Лилья (Михайлис, Валк) – 38:26' (5x5)   5:3 Лилья (Михайлис, Валк) – 44:23' (5x5)   5:4 Верек (Вонг) – 48:48' (5x5)   6:4 Куник (Старченко) – 49:45' (5x5)   7:4 Фрэттин (Орехов) – 51:03' (5x5)

На 18-й минуте Алекс Рич вывел гостей вперёд. На 23-й минуте Жуди Ин увеличил преимущество китайцев. На 26-й минуте Микаэль Там забил третий гол в ворота «Барыса». На 29-й минуте Егор Петухов в меньшинстве отыграл одну шайбу. Через три минуты Роман Старченко сократил отставание до минимума. Ещё через две минуты Линден Вей сравнял счёт. На 39-й минуте Якоб Лилья вывел «Барыс» вперёд. На старте третьего периода Лилья оформил дубль. На 49-й минуте Итан Верек сократил отставание своей команды, однако менее чем через минуту Коди Куник с передачи Романа Старченко забросил шестую шайбу в ворота «Куньлуня». На 52-й минуте Мэтт Фрэттин забил седьмой гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане сыграет с «Нефтехимиком». «Куньлунь» в Новосибирске встретится с «Сибирью». Оба матча пройдут 12 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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