Кузнецов принял участие в тренировке «Вашингтона». На предыдущей он получил травму

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принял участие в тренировке команды, сообщает в «Твиттере» журналист Саманта Пелл.
Он занимался в одном звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном.
Напомним, ранее Кузнецов досрочно покинул тренировочное занятие клуба. 29-летний россиянин получил травму нижней части тела.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 26 матчах, забросив восемь шайб и отдав 20 голевых передач при показателе полезности «+14». Всего на его счету 546 матчей в НХЛ, в которых он набрал 446 (137+309) очков при общей полезности «+82».
«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, после 26 матчей набрав 38 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Питтсбург Пингвинз» (11 декабря, 3:00 мск).
- 10 декабря 2021
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