Главный тренер СКА прокомментировал крупную гостевую победу в матче с «Металлургом»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (5:1).



«Хорошая игра с нашей стороны, здорово работали весь матч, здорово спецбригады сыграли. Играли с лидером всей лиги, довольны победе. Удачная игра молодых ребят без опыта — это система? Ну правильно. В рамках вертикали все играют одинаково. ВХЛ, молодёжка, КХЛ играют в одном стиле, парни приходят и всё знают. Поэтому нам попроще. Ошибки, конечно, бывают, но если в общем — то всё здорово, поэтому такой результат.



У всех бывают небольшие спады. Мы вышли из него и сейчас набрали неплохой ход. Все с полной самоотдачей играют, в плане физики всё хорошо», — передаёт слова Валерия Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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