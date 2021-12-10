«Мы играли, они выигрывали». И. Воробьёв — о поражении «Магнитки» 1:5 в матче со СКА

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи со СКА (1:5).



«Мы играли — они выигрывали. В первой смене сразу гол после вбрасывания, большинство… Всё это разбирали. Но сработало плохо. После 0:2 мы много создавали, но в завершении были проблемы. И вратаря СКА надо отметить, очень уверенно сыграл. Такое ощущение, что он заранее был в том месте, куда полетит шайба. Но это всё лирика, готовимся к «Авангарду».



Завтра будем возвращать команду в тонус, будет собрание, посмотрим. Кошечкин до перерыва не вернётся, он в Москве лечится. Не было ли мысли пойти ва-банк при 0:3 и выпустить молодого вратаря Носова? Мы и так ва-банк пошли, только не меняя вратаря. Не стали его под поезд кидать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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