«Коламбус» отправил российского голкипера Даниила Тарасова в АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» отправил российского голкипера Даниила Тарасова в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.



22-летний хоккеист будет играть в Американской хоккейной лиге за «Кливленд Монстерз».



В дебютном матче за «Блю Джекетс» с «Даллас Старз» (2:3) 3 декабря россиянин отразил 34 броска и установил рекорд клуба по количеству сейвов в дебютном матче НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Тарасов сыграл за «Коламбус» три матча, в которых пропустил пять шайб. Средний процент отражённых бросков у голкипера — 93,6. В прошедшем сезоне Тарасов выступал за «Салават Юлаев», где провёл 16 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету две встречи.



«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером.