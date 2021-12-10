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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и обошёл «Салават Юлаев» на Востоке

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и обошёл «Салават Юлаев» на Востоке
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 18:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Вихарев (Секстон, Кнот) – 11:00' (5x4)   1:1 Линдхольм (Уил, Юдин) – 12:27' (5x4)   2:1 Журавлёв (Кагарлицкий, Линдхольм) – 33:53' (4x4)   3:1 Юдин (Кагарлицкий, Журавлёв) – 43:07' (5x5)   3:2 Бикмуллин (Шафигуллин, Кнот) – 48:00' (5x5)   4:2 Тарасов (Кэмпфер, Линдхольм) – 50:28' (5x5)   5:2 Воронков (Кагарлицкий, Зарипов) – 51:54' (5x4)

На 12-й минуте Денис Вихарев, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. Через минуту Пер Линдхольм сравнял счёт. На 34-й минуте Даниил Журавлёв забросил вторую шайбу в ворота «Нефтехимика», выведя казанцев вперёд. На старте третьего периода Дмитрий Юдин увеличил отрыв хозяев до двух шайб. На 48-й минуте Рафаэль Бикмуллин отыграл один гол. На 51-й минуте Даниил Тарасов с передачи Стивена Кэмпфера забросил четвёртую шайбу. Ещё через минуту забил Дмитрий Воронков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» в Нур-Султане встретится с «Барысом». Оба матча пройдут 12 декабря.

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