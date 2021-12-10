«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и обошёл «Салават Юлаев» на Востоке

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
На 12-й минуте Денис Вихарев, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. Через минуту Пер Линдхольм сравнял счёт. На 34-й минуте Даниил Журавлёв забросил вторую шайбу в ворота «Нефтехимика», выведя казанцев вперёд. На старте третьего периода Дмитрий Юдин увеличил отрыв хозяев до двух шайб. На 48-й минуте Рафаэль Бикмуллин отыграл один гол. На 51-й минуте Даниил Тарасов с передачи Стивена Кэмпфера забросил четвёртую шайбу. Ещё через минуту забил Дмитрий Воронков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» в Нур-Султане встретится с «Барысом». Оба матча пройдут 12 декабря.
- 10 декабря 2021
-
21:18
-
21:10
-
20:55
-
20:28
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:18
-
19:06
-
18:54
-
18:49
-
18:44
-
18:35
-
18:23
-
17:56
-
17:16
-
17:00
-
16:58
-
16:35
-
15:44
-
15:30
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
13:10
-
12:56
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:59
-
11:50