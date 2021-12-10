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«Торпедо» обыграло минское «Динамо», одержав вторую победу подряд

«Торпедо» обыграло минское «Динамо», одержав вторую победу подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Мили (Агостино, Тянулин) – 37:47' (5x4)   0:2 Жафяров (Марин) – 49:25' (5x5)   1:2 Горбунов (Усов, Бенгтссон) – 59:52' (6x4)

На 38-й минуте Энди Мили, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Кенни Агостино и Артур Тянулин. В середине третьего игрового отрезка Дамир Жафяров после паса Марка Марина увеличил преимущество нижегородской команды. За восемь секунд до конца периода Роман Горбунов отыграл один гол, но на больше минчан не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Риге сыграет с местным «Динамо». Минчане дома примут финский «Йокерит». Оба матча пройдут 12 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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