Стало известно, сколько составит выручка НХЛ за сезон-2021/2022

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился подробностями о потолке зарплат в Национальной хоккейной лиге на следующий сезон, а также о том, сколько лига заработает в сезоне текущем, сообщает TSN.

Беттмэн рассказал, что, по оценкам лиги, выручка в этом сезоне составит $ 5,2 млрд. Кроме того, функционер отметил, что, исходя из дохода в текущем сезоне, потолок зарплат в сезоне-2022/2023 вырастет на $ 1 млн и составит $ 82,5 млн.



Напомним, в НХЛ сезон-2021/2022 стал третьим подряд с замороженным потолком зарплат на уровне $ 81,5 млн.

Ранее появилась информация о том, что несколько владельцев клубов НХЛ «очень обеспокоены и несчастливы» из-за действий главы лиги Гэри Беттмэна, а также о том, что в клубах недовольны тем, как глава НХЛ повёл себя в ситуации с сексуальным скандалом в «Чикаго Блэкхоукс». В командах считают, что он выбрал неправильную линию поведения при обсуждении ситуации с хроническими травмами игроков, что привело к судебным разбирательствам.