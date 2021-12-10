«Не покидает мечта выйти на лёд с сыном». Зарипов — о 1300 матчах в чемпионатах России

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился эмоциями от проведения 1300-го матча в чемпионатах России.

«В первую очередь хотел бы выразить благодарность болельщикам не по случаю количества сыгранных матчей. Есть ещё одна, более важная для казанского хоккея цифра — это 600 побед клуба в КХЛ. Хотелось бы от лица клуба поблагодарить болельщиков, которые на протяжении всех этих лет поддерживали команду, верили в нас и не унывали, а мы старались приносить положительные результаты.

Также благодарен всем, кто поддерживал и верил в меня на протяжении всей карьеры, приятно добиться таких огромнейших цифр. В детстве об этом даже не мечтал, хотелось побеждать и выигрывать всё. Но 1300 матчей — это даже для меня космически. Благо и здоровье, и доверие руководства, тренерского штаба было со мной. На каждом зрительском месте была рыба с моим обращением? Это не только потому, что я рыбак. Ещё в детском хоккее ребята меня прозвали Рыбой, и до сих пор в близком кругу у меня такое прозвище. Почему — не знаю, но одна из легенд, что на льду как рыба в воде.

Если говорить о самом памятном матче, будет правильно выделить все победные, чемпионские игры. Любая победа придаёт сильные эмоции, непередаваемые, которые может ощутить любой спортсмен, который добивается побед. Очень приятно было, что Ильсур Раисович Метшин не оставил без внимания сегодняшнюю юбилейную игру вместе с правительством республики, они уделили внимание и подарили копию казанского Дворца бракосочетаний.

Такая цифра для меня — это очень важно, это результат моей работы на протяжении всей карьеры. Думаю, любой спортсмен будет рад за себя, достигнув таких цифр и высот. Меня не покидает мечта выйти на лёд с сыном, мне хочется дождаться, когда он проявит себя в молодёжной команде, тренерский штаб обратит на него внимание и заслуженно поставит его на игру. Проведём вместе, а там, если он будет достойно себя проявлять, тренерский штаб будет использовать его дальше», — приводит слова Зарипова официальный сайт КХЛ.