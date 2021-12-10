«Город ужасный, но хоккей первоклассный». Элиаш вспомнил время в Магнитогорске

Легендарный чешский нападающий Патрик Элиаш поделился мнением о Магнитогорске. В сезоне-2005/2006 форвард, пережидая локаут НХЛ, переехал в КХЛ и играл за «Металлург».

«В локаут я поехал домой, играл в Чехии. Когда узнал, что сезон полностью отменён, агент предложил поехать в Россию, потому что там мне отвалят много денег за пару месяцев. Я поехал в хорошую команду, в Магнитогорск. Ужасный город, кошмарный, но там был чешский тренер, Петер Сикора, Сергей Гончар, Женька Набоков. В итоге я играл с Петером и Женькой Малкиным, это было круто.



Хоккей там был потрясающий, даже в четвёртом звене ребята финтили и обводили, я был в восторге. Город ужасный, но хоккей был первоклассный. Но я в итоге подхватил гепатит, который надолго выбил меня из строя. Месяц лежал в больнице в Праге, потом ещё 10 месяцев не играл, ещё и паховую грыжу заработал. Это была самая тяжёлая проблема со здоровьем в моей карьере, тогда я понял, как быстро в твоей жизни всё может перемениться. И что надо засучить рукава и работать, чтобы вернуться на свой уровень», — сказал Элиаш в подкасте Spittin’ Chiclets.