Элиаш объяснил, в чём заключаются проблемы чешского хоккея на международном уровне

Легендарный нападающий Патрик Элиаш объяснил, почему сейчас Чехия так неудачно выступает на международном уровне.

«Я вернулся в Чехию пять лет назад, и каждый год эту проблему широко обсуждают. Произошли изменения в федерации, в юниорском хоккее. Раньше было 24 команды, но у нас маленькая страна и у нас нет столько хороших игроков. В моём детстве было 10-12 сильных команд, сильные ребята попадали туда, те, кто послабее, ехали в низшие лиги.



Поэтому я в детстве и хотел поменять команду, в моём городе всё было здорово, но в 14 лет пора было попробовать себя уровнем выше. Сейчас всё иначе, от ребят уже не требуется выпрыгивать из штанов. Деньги тоже повлияли, в хоккей чаще идут дети из зажиточных семей, а бедные семьи не могут себе позволить отдать ребёнка в хоккей.



Наверное, в наше время дети были более мотивированными, чем современные. Мы больше хотели. У нас же даже фруктов не было в магазинах, бананы раз в год завозили. Надо было стоять в очередях, чтобы их купить. Дети сегодня не такие голодные. Мы пытаемся учить своих тому, что всё в жизни надо ценить, что надо стараться добиваться успеха, но многие родители этого не делают. Получается, что есть дети с большим потенциалом, но они не могут себе позволить играть в хоккей и заканчивают в 14-15 лет.



В Чехии это большая проблема, я столкнулся с ней, когда работал с молодёжной сборной. Посмотрите, какой выбор игроков у Канады, России, Швеции… Мы и близко не стояли по уровню таланта.



Мы пытаемся что-то делать — привлекаем специальных тренеров, учимся у финнов, канадцев, шведов, но на перемены нужно время. Расскажу историю — Адам, сын моего друга Марека Жидлицки, попал в юниорскую сборную, ездил на сборы, участвовал в турнирах. Он сказал, что в сборной их ничему не учат. Один тренер на нас просто орёт, а другой вообще молчит. Там не дают никакой системы, ничего, а это 16-летние ребята, которые должны представлять нашу страну! Очень грустно. Адам видит разницу подхода по сравнению с Северной Америкой, где он играет, и там всё намного лучше», — сказал Элиаш в подкасте Spittin’ Chiclets.