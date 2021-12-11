Кузнецов: «Вашингтон» потерял нескольких ключевых игроков, нам нужно было сплотиться

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выразил мнение, что команде удалось сплотиться после потери нескольких ключевых игроков.
«Как игрок ты всегда хочешь играть больше и лучше. И когда ты получаешь больше игрового времени, то тебе необходимо играть на более высоком уровне и оправдывать доверие тренера. За последнее время мы потеряли нескольких ключевых игроков, так что нам необходимо было сплотиться ещё сильнее. И я считаю, что у нас это здорово получилось. Всегда приятно играть больше. Когда на тебя возлагают больше ответственности, тебе нужно её отрабатывать, играть хорошо и выполнять поставленные задачи… Иногда в каких-то матчах у одного игрока не всё получается, но это не является большой проблемой, если все остальные ребята показывают отличный хоккей», — приводят слова Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.
В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 26 матчах, забив 8 голов и сделав 20 результативных передач.
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