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Кузнецов: «Вашингтон» потерял нескольких ключевых игроков, нам нужно было сплотиться

Кузнецов: «Вашингтон» потерял нескольких ключевых игроков, нам нужно было сплотиться
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выразил мнение, что команде удалось сплотиться после потери нескольких ключевых игроков.

«Как игрок ты всегда хочешь играть больше и лучше. И когда ты получаешь больше игрового времени, то тебе необходимо играть на более высоком уровне и оправдывать доверие тренера. За последнее время мы потеряли нескольких ключевых игроков, так что нам необходимо было сплотиться ещё сильнее. И я считаю, что у нас это здорово получилось. Всегда приятно играть больше. Когда на тебя возлагают больше ответственности, тебе нужно её отрабатывать, играть хорошо и выполнять поставленные задачи… Иногда в каких-то матчах у одного игрока не всё получается, но это не является большой проблемой, если все остальные ребята показывают отличный хоккей», — приводят слова Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 26 матчах, забив 8 голов и сделав 20 результативных передач.

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