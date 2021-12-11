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Кузнецов забросил шайбу с передачи Овечкина в матче с «Питтсбургом»

Кузнецов забросил шайбу с передачи Овечкина в матче с «Питтсбургом»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Кузнецов забил гол в третьем периоде, отличившись на 47-й минуте после передачи своего соотечественника Александра Овечкина. Шайба Кузнецова позволила «Вашингтону» сократить отставание в счёте. До этого момента гости были впереди (3:0).

На момент написания новости матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», который проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», продолжается. Счёт 1:3.

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищает российский вратарь Илья Самсонов. На момент написания новости он отразил 26 бросков из 29. В матче принимает участие и российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

Ранее в этом сезоне «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» со счётом 6:1.

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