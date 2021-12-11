Кузнецов забросил шайбу с передачи Овечкина в матче с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.



Кузнецов забил гол в третьем периоде, отличившись на 47-й минуте после передачи своего соотечественника Александра Овечкина. Шайба Кузнецова позволила «Вашингтону» сократить отставание в счёте. До этого момента гости были впереди (3:0).



На момент написания новости матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», который проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», продолжается. Счёт 1:3.



Ворота «Вашингтона» в этом матче защищает российский вратарь Илья Самсонов. На момент написания новости он отразил 26 бросков из 29. В матче принимает участие и российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.



Ранее в этом сезоне «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» со счётом 6:1.