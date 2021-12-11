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Шайба Кузнецова с передачи Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения от «Питсбурга»

Шайба Кузнецова с передачи Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения от «Питсбурга»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57).

Кузнецов отличился после передачи своего соотечественника Александра Овечкина. Его шайба позволила «Вашингтону» сократить отставание в счёте. До этого момента хозяева проигрывали «всухую» — 0:3.

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал российский вратарь Илья Самсонов, который в конце игры был заменён. Он отразил 29 бросков из 32. В матче принимал участие и российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, который не отметился результативными действиями.

Ранее в этом сезоне «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» со счётом 6:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хайнен (Марино, Мэтисон) – 16:16' (5x5)   0:2 Макгинн (Мэтисон, Астон-Риз) – 28:37' (5x5)   0:3 Капанен (Кросби, Родригес) – 31:42' (5x5)   1:3 Кузнецов (Овечкин, Спронг) – 47:33' (5x5)   2:3 Эллер (Овечкин, Шири) – 57:14' (6x5)   2:4 Картер (Кросби, Джерри) – 58:07' (en)
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