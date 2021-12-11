Шайба Кузнецова с передачи Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения от «Питсбурга»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57).



Кузнецов отличился после передачи своего соотечественника Александра Овечкина. Его шайба позволила «Вашингтону» сократить отставание в счёте. До этого момента хозяева проигрывали «всухую» — 0:3.



Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал российский вратарь Илья Самсонов, который в конце игры был заменён. Он отразил 29 бросков из 32. В матче принимал участие и российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, который не отметился результативными действиями.



Ранее в этом сезоне «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» со счётом 6:1.