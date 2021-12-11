Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин до двух очков сократил отставание от Макдэвида и Драйзайтля

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57). Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

Статистика Александра Овечкина в регулярном чемпионате-2021/2022.

Благодаря этому достижению в активе Александра стало 43 (20+23) очка в 27 матчах нынешнего сезона. Он продолжает занимать третье место в гонке бомбардиров НХЛ, уступая всего два результативных действия форвардам «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю.