Александр Овечкин вышел на 104-е место в НХЛ по сыгранным матчам

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Капитан столичной команды Александр Овечкин провёл 1224-й матч за карьеру в НХЛ. Благодаря этому 36-летний форвард вышел на 104-е место в лиге по этому показателю, повторив результат Шона О'Доннелла и Гэри Робертса, которые завершили карьеру в НХЛ на отметке в 1224 матча. Следующей целью для российского форварда является результат Эда Уэстфолла (1226).

Сейчас на счету Александра 1363 (750+613) очка в 1224 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – это легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Сегодня Овечкин сократил отставание от Джонни до шести результативных действий.