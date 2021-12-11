Овечкин сократил отставание от Зубова до шести результативных передач за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57). Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

Теперь в активе российского форварда стало 613 голевых передач за карьеру в НХЛ, и он продолжает по этому показателю занимать четвёртое место в лиге среди российских игроков. 36-летний форвард сократил отставание от занимающего третье место Сергея Зубова (619) до шести результативных передач. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680).