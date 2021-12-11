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Уилсон и Фегервары получили травмы в матче с «Питтсбургом»

Уилсон и Фегервары получили травмы в матче с «Питтсбургом»
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Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон и словацкий защитник этого клуба Мартин Фегервары получили травмы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».

Уилсон выбыл из игры, получив травму верхней части тела, сообщается в «твиттере» Sportsnet. По данным источника, в этом же матче в середине второго периода после удара в голову локтем повреждение получил и Фегервары. Он упал на лёд, а затем досрочно отправился в раздевалку.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57).

Кузнецов отличился после передачи своего соотечественника Александра Овечкина. Его шайба позволила «Вашингтону» сократить отставание в счёте. До этого момента хозяева проигрывали «всухую» — 0:3.

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал российский вратарь Илья Самсонов, который в конце игры был заменён. Он отразил 29 бросков из 32. В матче принимал участие и российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, который не отметился результативными действиями.

Ранее в этом сезоне «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» со счётом 6:1.

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