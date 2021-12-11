Александр Овечкин набрал 43 очка в 27 матчах за «Вашингтон». Это новый клубный рекорд

Отдавший две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:4) российский лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый клубный рекорд.



После этой игры, которая стала для него 27-й в сезоне, в активе 36-летнего нападающего стало 43 очка. Александр Овечкин установил новый клубный рекорд «Вашингтона» по результативности за первые 27 встреч. Предыдущее достижение принадлежало Деннису Маруку, который в сезоне 1981-82 за первые 27 матчей набрал 25 очков, сообщается в «твиттере» StatsСentre.



Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.



В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57). В роли ассистента дважды выступил Александр Овечкин.



Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал российский вратарь Илья Самсонов, который в конце игры был заменён. Он отразил 29 бросков из 32. В матче принимал участие и российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, который не отметился результативными действиями.

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