Фокс уступил только Зубову среди защитников «Рейнджерс» по скорости достижения 100 передач

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Мика Зибанеджад и Алекси Лафренье, который стал автором победной шайбы. В обеих голевых комбинациях результативной передачей отметился защитник «Рейнджерс» Адам Фокс. Вторая голевая передача в матче стала для американского хоккеиста 100-й за карьеру в клубе и лиге.

На покорение этого рубежа Адаму потребовалось провести 151 матч, что является вторым результатом в истории «синерубашечников» среди игроков обороны. Фокс повторил достижение Брайана Лича, а клубный рекорд принадлежит Сергею Зубову (127).