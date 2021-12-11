Гонка бомбардиров НХЛ: Панарин догнал Капризова и Стэмкоса

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе победителей забивали Мика Зибанеджад и Алекси Лафренье. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Бретт Мюррей. На счету российского нападающего Артемия Панарина одна результативная передача.



Благодаря этому достижению в активе Артемия стало 31 (9+22) очко в 25 матчах нынешнего сезона. Он поднялся на седьмое место в гонке бомбардиров НХЛ, догнав соотечественника из «Миннесоты Уйалд» Кирилла Капризова и форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса. До первого места 13 очков. В лидерах нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

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