Беттмэн — о клубе из Квебека: у НХЛ нет никаких планов по расширению

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался касательно возможного вступления в лигу клуба из Квебека.
«На сегодняшний день у нас нет никаких планов по расширению», – приводит слова Беттмэна в своём «твиттере» североамериканский журналист Грег Вышински.
Клубы из Квебека выступали в НХЛ в сезонах-1919/2020, а также с 1979 по 1995 годы. Обе команды в итоге переехали – в Гамильтон и Денвер соответственно. В 2015 году город подавал заявку на создание нового клуба в рамках расширения лиги вместе с Лас-Вегасом, но в итоге снял её по финансовым причинам.
Недавно прошла информация, что в провинции Квебек заинтересованы в возрождении клуба НХЛ. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего даже сообщал, что собирается встретиться с Беттмэном, чтобы обсудить с ним вопрос возвращения в НХЛ клуба «Квебек Нордикс».
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