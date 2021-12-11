Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Беттмэн — о клубе из Квебека: у НХЛ нет никаких планов по расширению

Беттмэн — о клубе из Квебека: у НХЛ нет никаких планов по расширению
Комментарии

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался касательно возможного вступления в лигу клуба из Квебека.

«На сегодняшний день у нас нет никаких планов по расширению», – приводит слова Беттмэна в своём «твиттере» североамериканский журналист Грег Вышински.

Клубы из Квебека выступали в НХЛ в сезонах-1919/2020, а также с 1979 по 1995 годы. Обе команды в итоге переехали – в Гамильтон и Денвер соответственно. В 2015 году город подавал заявку на создание нового клуба в рамках расширения лиги вместе с Лас-Вегасом, но в итоге снял её по финансовым причинам.

Недавно прошла информация, что в провинции Квебек заинтересованы в возрождении клуба НХЛ. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего даже сообщал, что собирается встретиться с Беттмэном, чтобы обсудить с ним вопрос возвращения в НХЛ клуба «Квебек Нордикс».

Новость по теме
Премьер-министр Квебека: я поговорю с Беттмэном о возвращении «Нордикс» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021