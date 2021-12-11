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«Всегда есть чувство, что они не любят друг друга». The Athletic — об Овечкине и Кросби

«Всегда есть чувство, что они не любят друг друга». The Athletic — об Овечкине и Кросби
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Журналист The Athletic Джош Йохе поделился впечатлениями о противостоянии Александра Овечкина и Сидни Кросби после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:4).

«Независимо от того, устраивают ли они взрывные игры или незаметно просто забивают, когда Кросби и Овечкин играют друг с другом, это всё равно имеет большое значение. И так будет всегда.

Трудно поверить, что прошло более 16 лет с тех пор, как Кросби и Овечкин штурмом взяли НХЛ в 2005 году. Спустя все эти годы они оба по-прежнему остаются одними из величайших игроков и величайших аттракционов в игре. Я бы сказал, что Кросби и Овечкин вместе с Марио Лемье и Эриком Линдросом, вероятно, являются четырьмя самыми раскрученными игроками в истории спорта. Уэйн Гретцки, конечно, мгновенно стал суперзвездой, но я не думаю, что какой-либо игрок наделал больше шума перед игрой в НХЛ, чем четыре упомянутых выше игрока. Кросби и Овечкин, разумеется, оправдали эту шумиху без каких-либо споров.

И всё же, на „Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена“ или, как в этом случае, на „Кэпитал Уан-Арена“ совсем другой уровень шума, когда эти двое делят лёд. Возможно, это потому, что они великие люди, которых всегда сравнивали друг с другом. Может быть, это потому, что всегда есть скрытое чувство, что они не особенно любят друг друга. Как бы то ни было, матчи по-прежнему кажутся немного разными, когда эти двое противостоят друг другу. Это никогда не устареет. Надеюсь, и они никогда этого не сделают», — приводит слова Йохе The Athletic.

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