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The Athletic: Овечкин побьёт рекорд Гретцки ещё до того, как «выдохнется»

The Athletic: Овечкин побьёт рекорд Гретцки ещё до того, как «выдохнется»
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Журналист The Athletic Джош Йохе сравнил Александра Овечкина и Сидни Кросби после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:4).

«Кросби, на мой взгляд, входит в пятёрку величайших игроков в истории этого вида спорта. Овечкин побьёт рекорд Гретцки ещё до того, как «выдохнется». Кросби выиграл три Кубка, а Овечкин наконец победил Кросби и «Пингвинз» в 2018 году, завоевав Кубок. Они все это сделали», — приводит слова Йохе The Athletic.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», победу одержали гости — 4:2. Кросби набрал 2 (0+2) очка.

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