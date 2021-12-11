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«Не было слишком много времени думать». Георгиев — о личном рекорде по сейвам в матче НХЛ

«Не было слишком много времени думать». Георгиев — о личном рекорде по сейвам в матче НХЛ
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал итоги встречи НХЛ с «Баффало Сэйбрз», в которой он совершил 36 сейвов. Российский вратарь одержал третью победу подряд, заодно установив личный рекорд по сейвам в матче в этом сезоне НХЛ. 25-летний вратарь впервые парировал больше 33 бросков в текущей регулярке.

«Ощущалось, будто было много бросков. Поэтому у меня не было слишком много времени думать ни о чём другом — только об игре. Равный счёт на протяжении всей встречи. Мне было очень приятно добиться этой победы», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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