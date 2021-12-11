«Не было слишком много времени думать». Георгиев — о личном рекорде по сейвам в матче НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал итоги встречи НХЛ с «Баффало Сэйбрз», в которой он совершил 36 сейвов. Российский вратарь одержал третью победу подряд, заодно установив личный рекорд по сейвам в матче в этом сезоне НХЛ. 25-летний вратарь впервые парировал больше 33 бросков в текущей регулярке.
«Ощущалось, будто было много бросков. Поэтому у меня не было слишком много времени думать ни о чём другом — только об игре. Равный счёт на протяжении всей встречи. Мне было очень приятно добиться этой победы», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
- 11 декабря 2021
-
09:52
-
09:27
-
09:12
-
09:00
-
08:48
-
08:36
-
07:47
-
07:44
-
07:04
-
06:57
-
06:54
-
06:46
-
06:39
-
06:32
-
06:29
-
06:27
-
06:20
-
06:20
-
06:13
-
06:10
-
05:59
-
05:52
-
05:47
-
05:44
-
05:39
-
05:31
-
04:35
-
03:59
-
02:53
-
02:14
- 10 декабря 2021
-
23:46
-
23:34
-
23:18
-
23:02
-
23:00