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Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
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Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 11 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл «Баффало Сэйбрз» и поднялся на второе место в Восточной конференции. Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев установил личный рекорд по сейвам в матче НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 04:48' (5x4)   0:2 Лафренье (Фокс, Хитил) – 29:47' (5x5)   1:2 Мюррей (Писик, Окпосо) – 54:37' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение во встрече с «Питтсбург Пингвинз». Не спасли даже два ассиста Александра Овечкина.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хайнен (Марино, Мэтисон) – 16:16' (5x5)   0:2 Макгинн (Мэтисон, Астон-Риз) – 28:37' (5x5)   0:3 Капанен (Кросби, Родригес) – 31:42' (5x5)   1:3 Кузнецов (Овечкин, Спронг) – 47:33' (5x5)   2:3 Эллер (Овечкин, Шири) – 57:14' (6x5)   2:4 Картер (Кросби, Джерри) – 58:07' (en)

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз», а капитан «хищников» Роман Йози похвалил выступление российского форварда Якова Тренина.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Заха (Братт, Хишир) – 31:34' (5x5)   1:1 Йози (Томасино, Форсберг) – 33:11' (5x5)   1:2 Толванен (Гранлунд, Йози) – 37:53' (5x4)   1:3 Тренин (Казинс, Жанно) – 46:11' (5x5)   2:3 Шарангович (Хьюз, Юнссон) – 58:55' (6x5)

«Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Детройт Ред Уингз», гол Владислава Наместникова «красным крыльям» не помог.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Комфер (Тэйвз, Макар) – 05:01' (5x5)   2:0 Бураковски (Ньюхук, Джонсон) – 07:10' (5x5)   3:0 Хельм (Обе-Кюбель) – 10:49' (5x5)   3:1 Наместников (Зутер, Зайдер) – 19:07' (5x5)   3:2 Велено (Ганье, Гронек) – 23:21' (5x5)   4:2 Маккиннон (Ландеског, Тэйвз) – 23:59' (5x5)   5:2 Бураковски (Рантанен) – 24:22' (5x5)   6:2 Жирар (Джост, Джонсон) – 27:33' (5x5)   6:3 Гронек (Задина, Ледди) – 33:34' (5x4)   7:3 Макар (Тэйвз) – 55:30' (en)

«Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Аризоны Койотс». Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Хёрнквист (Ломберг, Луостаринен) – 09:05' (5x5)   0:2 Беннетт (Райнхарт, Экблад) – 09:15' (5x5)   1:2 Кессел (Бойд, Хэйтон) – 16:53' (5x4)   1:3 Райнхарт (Хёрнквист, Юбердо) – 19:35' (5x4)

«Ванкувер Кэнакс», вдохновлённый Делорианом в виде машины времени, в серии буллитов одолел «Виннипег Джетс». Василий Подколзин и Евгений Свечников — без очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хёгландер (Хорват, Хьюз) – 06:29' (5x5)   1:1 Уилер (Шмидт, Коннор) – 11:07' (5x4)   2:1 Хёгландер (Хорват) – 19:40' (5x5)   2:2 Коннор (Уилер) – 26:09' (5x5)   3:2 Гарланд (Миллер) – 27:06' (5x5)   3:3 Шайфли (Коннор, Уилер) – 31:08' (5x5)   4:3 Петтерссон – 65:00' (ПБ)

«Филадельфия Флайерз» во встрече с «Вегас Голден Найтс» прервала 10-матчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Хейз (Лотон) – 04:20' (4x4)   1:1 Карлссон (Маршессо, Смит) – 19:11' (5x5)   1:2 Уиллман (Браун, Макьюэн) – 25:53' (5x5)   2:2 Пасиоретти (Пьетранджело, Стоун) – 38:30' (5x5)   2:3 Кутюрье (Яндл, Жиру) – 43:53' (5x4)   2:4 ван Римсдайк (Конечны, Яндл) – 49:37' (5x4)   3:4 Пасиоретти (Теодор, Пьетранджело) – 58:15' (6x4)

На Западе по-прежнему лидирует «Флорида Пантерз», набравшая 40 очков после 26 матчей. На второе место вышли «Рейнджерс», у них 39 баллов в 26 встречах. На третье место опустилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», у которой столько же очков, сколько и у «Вашингтона» — 28, но на один матч меньше.

В турнирной таблице Восточной конференции первую строчку занимает «Миннесота Уайлд», набравшая 39 баллов в 26 встречах. На втором месте — «Калгари Флэймз» с 36 очками после 27 матчей, третью позицию занимает «Анахайм Дакс» — «утки» набрали 35 баллов в 28 встречах.

Турнирная таблица НХЛ
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