Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 11 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл «Баффало Сэйбрз» и поднялся на второе место в Восточной конференции. Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев установил личный рекорд по сейвам в матче НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение во встрече с «Питтсбург Пингвинз». Не спасли даже два ассиста Александра Овечкина.

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз», а капитан «хищников» Роман Йози похвалил выступление российского форварда Якова Тренина.

«Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Детройт Ред Уингз», гол Владислава Наместникова «красным крыльям» не помог.

«Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Аризоны Койотс». Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков.

«Ванкувер Кэнакс», вдохновлённый Делорианом в виде машины времени, в серии буллитов одолел «Виннипег Джетс». Василий Подколзин и Евгений Свечников — без очков.

«Филадельфия Флайерз» во встрече с «Вегас Голден Найтс» прервала 10-матчевую серию поражений.

На Западе по-прежнему лидирует «Флорида Пантерз», набравшая 40 очков после 26 матчей. На второе место вышли «Рейнджерс», у них 39 баллов в 26 встречах. На третье место опустилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», у которой столько же очков, сколько и у «Вашингтона» — 28, но на один матч меньше.



В турнирной таблице Восточной конференции первую строчку занимает «Миннесота Уайлд», набравшая 39 баллов в 26 встречах. На втором месте — «Калгари Флэймз» с 36 очками после 27 матчей, третью позицию занимает «Анахайм Дакс» — «утки» набрали 35 баллов в 28 встречах.