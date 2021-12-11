Кросби финтом уложил Овечкина на лёд, после чего с разворота отдал ассист на Картера

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На предпоследней минуте матча при счёте 3:2 в пользу «пингвинов» гости побежали в атаку. «Столичные» к тому моменту уже сняли голкипера. Шайбу получил нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби, в зоне «Кэпс» его встречал Александр Овечкин, пытавшийся преградить путь к воротам, а также помешать возможной передаче канадца. Кросби, резко затормозив, с разворота отдал пас на Джеффа Картера, уложив Овечкина на лёд. Картер забросил в пустые ворота.

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