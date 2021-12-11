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Овечкин и Кросби установили рекорд НХЛ

Овечкин и Кросби установили рекорд НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В этом матче капитан «столичных» Александр Овечкин набрал 2 (0+2) очка, капитан «пингвинов» Сидни Кросби также отметился двумя результативными передачами.

Как отмечает официальная страница ESPN Stats & Info в «Твиттере», это девятый раз, когда Кросби и Овечкин набрали больше одного очка в матчах регулярного чемпионата НХЛ между «Кэпиталз» и «Пингвинз». Это рекордный результат для очных противостояний первых номеров драфта НХЛ в истории лиги.

Напомним, «Вашингтон» выбрал Овечкина под 1-м номером в 2004 году, а «Питтсбург» — Кросби в 2005-м.

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