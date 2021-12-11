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Кросби одержал 36-ю победу над Овечкиным в рамках регулярки НХЛ. Всего они сыграли 60 раз

Кросби одержал 36-ю победу над Овечкиным в рамках регулярки НХЛ. Всего они сыграли 60 раз
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Таким образом, капитан «пингвинов» Сидни Кросби одержал 36-ю победу в очных противостояниях с Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах. Всего нападающие провели 60 матчей друг против друга в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На счету Овечкина — 22 победы. Ещё дважды встречи завершались поражением «Пингвинз» в овертайме.

Напомним, в этом матче капитан «столичных» Александр Овечкин набрал 2 (0+2) очка, капитан «пингвинов» Сидни Кросби также отметился двумя результативными передачами.

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