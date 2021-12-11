«Я не доктор, но он выбыл надолго». Главный тренер «Виннипега» — о жуткой травме Уилера

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал жуткую травму капитана «реактивных» Блейка Уилера. Наставник опасается, что американец выбыл на долгий срок.

«Это надолго. Мы получим результаты его обследования завтра. Я не доктор, но он выбыл надолго», — приводит слова Мориса Sportsnet.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.



В одном из эпизодом матча серьёзную травму получил капитан «реактивных» Блейк Уилер. В борьбе за шайбу американец столкнулся со скользящими по льду защитником «Виннипега» Натаном Больё и российским нападающим «Ванкувера» Василием Подколзиным, попав между ними. Нога Уилера неприятно выгнулась, после чего нападающий рухнул на лёд.