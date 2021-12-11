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«Я не доктор, но он выбыл надолго». Главный тренер «Виннипега» — о жуткой травме Уилера

«Я не доктор, но он выбыл надолго». Главный тренер «Виннипега» — о жуткой травме Уилера
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал жуткую травму капитана «реактивных» Блейка Уилера. Наставник опасается, что американец выбыл на долгий срок.

«Это надолго. Мы получим результаты его обследования завтра. Я не доктор, но он выбыл надолго», — приводит слова Мориса Sportsnet.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

В одном из эпизодом матча серьёзную травму получил капитан «реактивных» Блейк Уилер. В борьбе за шайбу американец столкнулся со скользящими по льду защитником «Виннипега» Натаном Больё и российским нападающим «Ванкувера» Василием Подколзиным, попав между ними. Нога Уилера неприятно выгнулась, после чего нападающий рухнул на лёд.

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