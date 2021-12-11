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«Решающий фактор победы». Главный тренер «Рейнджерс» — о Георгиеве в матче с «Баффало»

«Решающий фактор победы». Главный тренер «Рейнджерс» — о Георгиеве в матче с «Баффало»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал выступление российского голкипера Александра Георгиева в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1).

«Джорджи сегодня показал выдающуюся игру. Он сделал несколько действительно крутых сэйвов и спасал нас после очень опасных моментов. Их вратарь тоже сыграл хорошо, но Георгиев сегодня действовал идеально и стал для нас решающим фактором победы. Он отлично влился в игру, когда Шестёркин выбыл из-за повреждения, и является для нас огромным фактором успеха», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, во встрече с «Баффало Сэйбрз» Георгиев совершил 36 сейвов. Российский вратарь одержал третью победу подряд, заодно установив личный рекорд по сейвам в матче в этом сезоне НХЛ. 25-летний вратарь впервые парировал больше 33 бросков в текущей регулярке.

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