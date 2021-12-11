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Главный тренер «Рейнджерс» рассказал, когда Игорь Шестёркин вернётся в игру после травмы

Главный тренер «Рейнджерс» рассказал, когда Игорь Шестёркин вернётся в игру после травмы
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал состояние российского голкипера Игоря Шестёркина. В начале декабря вратарь получил травму.

«Как вы знаете, сегодня он уже вышел на лёд, его травма не является серьёзной. Когда врачи команды скажут мне, что он полностью готов, то тогда я начну думать и решать. Я никогда не тороплю игрока с возвращением в игру после травмы, подобного со мной никогда не случалось. Для нас нет никакого смысла в том, чтобы рисковать здоровьем игрока и выпускать его на лёд раньше времени», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Шестёркин получил повреждение нижней части тела в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0). На 6-й минуте третьего периода россиянин не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отражённых бросков на своём пятаке.

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