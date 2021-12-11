Зибанеджад — о Шестёркине и Георгиеве: оба вратаря «Рейнджерс» классно играют весь сезон

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился эмоциями от выступления российского голкипера Александра Георгиева в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1), а также о его игре и игре Игоря Шестёркина в ходе сезона.



«Георгиев сегодня выглядел здорово и сделал несколько важных сейвов в те моменты, когда нам это было действительно необходимо. Оба наших вратаря классно играют на протяжении всего сезона, и это просто замечательно для команды», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, во встрече с «Баффало Сэйбрз» Георгиев совершил 36 сейвов. Российский вратарь одержал третью победу подряд, заодно установив личный рекорд по сейвам в матче в этом сезоне НХЛ. 25-летний вратарь впервые парировал больше 33 бросков в текущей регулярке.