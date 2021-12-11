Главный тренер «Флориды»: Бобровский просто фееричен, он придаёт нам уверенности в себе

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал выступление российского голкипера Сергея Бобровского в матче с «Аризоной Койотс» (3:1).



«Он был превосходен. Заметно, когда он сфокусирован, — сегодня он был сфокусирован. Боб просто фееричен. Он придаёт нам уверенности в себе и энергии. Сейчас он играет просто невероятно», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ на русском языке.



Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Аризона Койотс» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Ворота «Флориды» в этой встрече защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 22 броска из 23.

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