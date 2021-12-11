Завгородний подписал контакт с «Сочи». Он перешёл в клуб на правах аренды из «Калгари»
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21-летний нападающий Дмитрий Завгородний, спортивные права на которого перешли ХК «Сочи» в результате обмена со СКА, подписал с клубом односторонний контракт. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте «леопардов».
Отмечается, что по условиям договора с «Калгари Флэймз» нападающий будет играть за «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Дмитрий Завгородний прошёл в Сочи углублённый медосмотр и уже приступил к тренировкам в общей группе.
С декабря прошлого года хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за «Стоктон Хит». Принял участие в 29 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи. В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл за «Стоктон Хит» шесть встреч, но результативными действиями не отметился.
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