Завгородний подписал контакт с «Сочи». Он перешёл в клуб на правах аренды из «Калгари»

21-летний нападающий Дмитрий Завгородний, спортивные права на которого перешли ХК «Сочи» в результате обмена со СКА, подписал с клубом односторонний контракт. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте «леопардов».

Отмечается, что по условиям договора с «Калгари Флэймз» нападающий будет играть за «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Дмитрий Завгородний прошёл в Сочи углублённый медосмотр и уже приступил к тренировкам в общей группе.

С декабря прошлого года хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за «Стоктон Хит». Принял участие в 29 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи. В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл за «Стоктон Хит» шесть встреч, но результативными действиями не отметился.