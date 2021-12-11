Бобровский — о матче с «Аризоной»: большая победа для нас. Возвращаемся на победную тропу

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал итоги встречи с «Аризоной Койотс» (3:1).



«Думаю, ребята проделали великолепную работу, забросив две крутых шайбы в самом начале, что позволило нам повести в счёте. Это большая победа для нас — берём два очка и возвращаемся на победную тропу. Мы счастливы. Идём дальше», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Аризона Койотс» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:1. Ворота «Флориды» в этой встрече защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 22 броска из 23.