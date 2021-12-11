Торторелла – о голе в стиле лакросс: в 2000-х за такое голову бы оторвали

Известный тренер и эксперт НХЛ Джон Торторелла прокомментировал эпизод матча «Баффало Сэйбрз» — «Анахайм Дакс», когда на 26-й минуте встречи форвард «уток» Сонни Милано забросил шайбу после невероятного голевого паса от Тревора Зеграса в стиле лакросс.

«Этот гол — грандиозное мастерство. Даже то, что Сонни Милано во время матча закричал «Мичиган» — это уже мастерство. Это очень техничный приём. Но идёт ли это на пользу хоккею? Мне говорят, что сейчас все дети пробуют повторить этот трюк на тренировках. Не уверен, что это пойдёт на пользу игре. Я не пытаюсь придуриваться, но не уверен, что это хорошо для хоккея. Если бы вы так сделали в 2000-х или конце 1990-х, вам бы голову оторвали. На это круто смотреть, но считаю, что это плохо для игры. Если бы кто-то в моей команде такое сделал, я бы с ними поговорил после матча.

Я не пытаюсь это усложнять, это действительно круто, но думаю, наша игра ушла далеко от того, какой она должна быть — тяжёлой и честной. Она стала слишком артистичной. Знаю, что это нужно, чтобы продавать игру. Просто я из тех людей, кто считает, что это по-прежнему тяжёлая игра, и надо играть хорошо и честно. Такие же вещи могут зайти слишком далеко. Да, это привлекает болельщиков, но в то же время мы из-за этого теряем других болельщиков», — сказал Торторелла в эфире ESPN.