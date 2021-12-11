Комментатор TNT — о словах Тортореллы про лакросс: как можно не считать это честной игрой?
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Североамериканский комментатор TNT Лиам Макхью отреагировал на критику известного тренера и эксперта НХЛ Джона Тортореллы в адрес одного из эпизодов матча «Баффало Сэйбрз» — «Анахайм Дакс», когда на 26-й минуте встречи форвард «уток» Сонни Милано забросил шайбу после невероятного голевого паса от Тревора Зеграса в стиле лакросс.
«Если спортсмен делает крайне креативный и дико зрелищный финт, который соответствует правилам и, самое главное, принёс результат, как можно не считать это частью честной, настоящей игры?» — написал Макхью на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Торторелла критически высказался, помимо всего прочего заявив, что «игра ушла далеко от того, какой она должна быть — тяжёлой и честной».
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