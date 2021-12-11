Тренин — о фото с окровавленным лицом: наложили 7 швов. Люди пишут: «Хорошая работа»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин после матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2) рассказал о росте своей популярности после драки с защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Харой в предыдущей встрече.



Россиянин получил рассечение и покинул лёд с окровавленным лицом, но потом вернулся и продолжил матч. В обеих встречах Тренин вдобавок забил по голу. У него сейчас 8 (5+3) очков в 27 матчах.



«После прошлого матча выложил фото в инстаграм, пока что оно собрало больше всего лайков (больше 2 тыс. — Прим. «Чемпионата»). Люди пишут: «Хорошая работа» и всё в таком духе. В итоге наложили семь швов. Это совсем не больно», — приводит слова Тренина североамериканский журналист Брукс Браттен на своей странице в «Твиттере».

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