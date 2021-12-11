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Стало известно, какие обязанности в молодёжной сборной России будет выполнять Олег Знарок

Стало известно, какие обязанности в молодёжной сборной России будет выполнять Олег Знарок
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Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов поделился подробностями распределения обязанностей в команде.

«Олег Знарок выполняет обязанности тренера-консультанта. Он будет находиться на лавке и помогать всему тренерскому штабу огромным победным опытом. Александр Титов работает с защитниками, Андрей Комиссаров работает с вратарями, Владимир Филатов отвечает за работу с нападающими. На данный момент у нас обязанности распределены вот так.

Были ли планы привлечь Сергея Голубовича в качестве консультанта, который долго работал с этими ребятами в юниорской сборной? У нас есть на данный момент Филатов, который также имеет опыт проведения подобных турниров. На данный момент наш тренерский штаб укомплектован и боеспособен на 100%», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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