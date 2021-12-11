Матвей Мичков рассказал, какие цели ставят в молодёжной сборной России перед МЧМ-2022

Нападающий молодёжной сборной России Матвей Мичков рассказал, как проходят тренировки во время подготовки к МЧМ-2022 в Новогорске и какие задачи ставят в национальной команде.

«Тренировки проходят нормально, есть время, чтобы прогуляться по территории Новогорска. Готовимся к турниру, задача только одна – побеждать. Здорово, что нахожусь в этой команде. Для меня это большой опыт», – передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее стало известно расписание товарищеских матчей, предшествующих молодёжному чемпионату мира 2022 года.



Сборная России сыграет с командами Германии и Канады. С немцами подопечные Сергея Зубова сыграют в понедельник, 20 декабря, по Москве, на стадионе «Даунтаун Комьюнити Арена» в Эдмонтоне. Со сборной Канады россияне встретятся в четверг, 23 декабря мск, на стадионе «Роджерс Пэлас» (Эдмонтон).