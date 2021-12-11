Знарок: мои обязанности определит Зубов. Мы все в одной лодке, не сомневайтесь

Тренер-консультант молодёжной сборной России Олег Знарок поделился мыслями о подготовке национальной команды к молодёжному чемпионату мира 2022 года.
«Выхожу с ребятами и тренерским штабом на лёд. Планируем это, где-то подсказываем. Пока не знаю, в каком качестве и что буду делать на лавке. Мои обязанности определит Сергей Зубов. Но в том, что мы все находимся в одной лодке, даже не сомневайтесь», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Ранее стало известно расписание товарищеских матчей, предшествующих молодёжному чемпионату мира 2022 года.
Сборная России сыграет с командами Германии и Канады. С немцами подопечные Сергея Зубова сыграют в понедельник, 20 декабря, по Москве, на стадионе «Даунтаун Комьюнити Арена» в Эдмонтоне. Со сборной Канады россияне встретятся в четверг, 23 декабря мск, на стадионе «Роджерс Пэлас» (Эдмонтон).
- 11 декабря 2021
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