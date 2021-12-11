Знарок: молодёжь даёт мне позитив и эмоции, что я уже, наверное, подзабыл

Тренер-консультант молодёжной сборной России Олег Знарок рассказал о работе в молодёжной сборной.

«Всё, что касается сборной России, всегда важно. Очень рад находиться здесь. Молодые ребята эмоциональные, дают мне много позитива и эмоций, что я, наверное, уже немножко подзабыл. Потихоньку знакомлюсь с ребятами, многих не знал. Тренировочный процесс очень интересный, сбалансированный, обсуждался заранее. Намеченные тренерским штабом планы потихоньку выполняются. Конечно, не всё проходит гладко, стараемся с каждым днём всё улучшать. С каждым днём всё позитивнее видится рисунок игры, ребята начинают воспринимать, стараются это сделать, где-то получается, где-то нет. Мы пару раз над большинством и меньшинством работали, есть немного времени, самое главное сейчас – хорошо «присесть» на этот момент. В таких матчах на таком уровне этот компонент много значит для команды. Ребята относятся хорошо. Несмотря на то что нагрузки даются приличные, они хорошо это принимают и воспринимают. Самое главное – выводы из-под нагрузок.

Это и есть профессиональная команда, они уже давно профессионалы, только немного моложе. Поверьте, здесь собрались прекрасные ребята, лучшие игроки. Уже провели собрание, они знают, где и зачем находятся, куда едут, всё прекрасно понимают. На них и на нас лежит большая ответственность, нам нужно справиться с этой ответственностью. Создадим хороший коллектив и пойдём в бой, а там как бог даст», – передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.