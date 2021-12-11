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КХЛ перенесла матч «Куньлунь» — СКА на 4 января

КХЛ перенесла матч «Куньлунь» — СКА на 4 января
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Континентальная хоккейная лига перенесла встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» – СКА на 4 января, сообщает официальный сайт КХЛ. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

Матч должен был состояться 3 января, однако в связи с обращением хоккейного клуба «Куньлунь», а также по договорённости с хоккейным клубом СКА лига в соответствии со статьёй 53 Спортивного регламента КХЛ согласовала перенос матча.

В текущем сезоне СКА после 38 матчей занимает второе место в таблице Западной конференции и уступает «Йокериту» одно очко. Правда, у петербуржцев сыграно на одну игру меньше.

«Куньлунь» с 22 баллами после 38 игр идёт на 11-й строчке в таблице Восточной конференции.

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