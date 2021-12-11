Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» отозвал Бена Бишопа из фарм-клуба. Он сыграл один матч в АХЛ и пропустил 8 шайб

«Даллас» отозвал Бена Бишопа из фарм-клуба. Он сыграл один матч в АХЛ и пропустил 8 шайб
Комментарии

«Даллас Старз» объявил на официальном сайте, что отозвал из фарм-клуба 35-летнего голкипера Бена Бишопа.
В АХЛ вратарь сыграл одну встречу за «Техас», в которой его команда уступила «Чикаго Вулвз» со счётом 4:8.

Бишоп не выступал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021. Он перенёс операцию на колено. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» в сезоне-2019/2020.

Всего на счету 35-летнего голкипера 413 матчей в НХЛ, в которых он одержал 222 победы, отбивая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.

Контракт Бишопа с кэпхитом $ 4,9 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В текущем сезоне «Даллас» после 24 игр набрал 28 очков и сейчас занимает 11-е место в таблице Западной конференции.

Новость по теме
«Даллас» хочет отправить 35-летнего голкипера Бишопа в АХЛ. Он не играет с осени 2020 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021