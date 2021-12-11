«Даллас» отозвал Бена Бишопа из фарм-клуба. Он сыграл один матч в АХЛ и пропустил 8 шайб

«Даллас Старз» объявил на официальном сайте, что отозвал из фарм-клуба 35-летнего голкипера Бена Бишопа.

В АХЛ вратарь сыграл одну встречу за «Техас», в которой его команда уступила «Чикаго Вулвз» со счётом 4:8.

Бишоп не выступал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021. Он перенёс операцию на колено. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» в сезоне-2019/2020.



Всего на счету 35-летнего голкипера 413 матчей в НХЛ, в которых он одержал 222 победы, отбивая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.



Контракт Бишопа с кэпхитом $ 4,9 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023.



В текущем сезоне «Даллас» после 24 игр набрал 28 очков и сейчас занимает 11-е место в таблице Западной конференции.