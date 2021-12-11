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Бывший защитник «Динамо» и «Трактора» перешёл в чешский клуб

Бывший защитник «Динамо» и «Трактора» перешёл в чешский клуб
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Экс-защитник московского «Динамо» и челябинского «Трактора» Дмитрий Огурцов подписал контракт с клубом «Фридек-Мистек».

«Я бы хотел много играть и попробовать себя в Европе. Я знаю Яна Петерека из России, когда он играл за ярославский «Локомотив». Он пригласил меня во «Фридек-Мистек».

Я ждал возможности от КХЛ, но предложений ещё не поступало, и я не хотел больше ждать. Агент рассказал мне о возможности сыграть во «Фридек-Мистеке», где я мог бы получить место, потому что в прошлом году я мало играл в КХЛ.

Думаю, могу хорошо ассистировать и бросать, но в первую очередь я защитник, поэтому моя главная обязанность – защищать наши ворота и помогать товарищам по команде.

Я жил в Нижнекамске, это город намного меньше Москвы, поэтому привык жить за пределами мегаполиса. Тут нет такого движения, как в Москве, к тому же есть красивый вид на горы, который мне нравится и заряжает энергией», – цитирует Огурцова официальный сайт клуба.

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