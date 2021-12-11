Американский журналист предлагает обменять Патрика Кейна в «Рейнджерс»

Американский журналист Ларри Брукс предлагает обменять форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом он написал на сайте New York Post.



Патрик Кейн провёл 22 матча в сезоне и набрал в них 22 очка: забросил семь шайб и отдал 15 результативных передач. Игрок всю карьеру выступает в «Блэкхоукс».



В текущем сезоне «Чикаго» с 22 очками после 26 игр занимает 14-е место в таблице Западной конференции.

«Рейнджерс» идут вторыми на Востоке, уступая лидеру – «Флориде Пантерз» – один балл. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Напомним, некоторое время в «Чикаго» Кейн играл с форвардом Артемием Панариным в одном звене. Сейчас Панарин выступает в «Рейнджерс».