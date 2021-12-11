О'Райлли: Барбашёв приносит «Блюз» много энергии и забивает важные голы в нужные моменты

Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан О′Райлли поделился мнением об игре российского нападающего Ивана Барбашёва.



«Я рад наблюдать за тем, какого успеха он добивается в этом сезоне. И это, скорее, именно радость, а не удивление. Он показывает отличную интенсивность, внимание к деталям, готовность вести силовую борьбу и желание выкладываться на максимум. За этим приятно и весело наблюдать.



Плюс он остаётся умным игроком, который потрясающе читает игру. Он приносит нам много энергии и забивает важные голы в нужные моменты», – цитирует О′Райлли официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Барбашёв провёл 26 игр и набрал в них 18 очков: забросил девять шайб и отдал столько же результативных передач.