Американский журналист рассказал, что у Тарасенко не очень хорошие отношения с тренером

Американский журналист Джефф Марек рассказал об отношениях между форвардом «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко и главным тренером команды Крэйгом Берюбе.



«Мы знаем, что он ранее просил о обмене, но одна команда, которая была заинтересована, испугалась, увидев рентгеновские снимки. Также она не смогла увеличить его зарплату, и хотя временами он выглядел вдохновлённым и продуктивным, довольно очевидно, что это не работает в «Сент-Луисе». А если вы смотрели игру с «Пантерз» в прошлую субботу, то могли почувствовать, что между игроком и его тренером Крэйгом Берюбе всё в порядке», – цитирует Марека The Hockey Writers.

В текущем сезоне Тарасенко провёл 26 матчей и набрал 21 очко: забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач.