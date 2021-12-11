«Оттава» всухую обыграла «Тампу», Брэди Ткачук оформил первый хет-трик в карьере
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Сегодня, 11 декабря, в Оттаве (Канада) на арене «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
В составе хозяев «Оттавы» шайбу забросил Джош Норрис, затем первый хет-трик в карьере оформил Брэди Ткачук.
За «Сенаторз» в этой встрече играли российские защитники Никита Зайцев и Артём Зуб, за «Тампу» – Михаил Сергачёв.
Таким образом победная серия «Тампы», состоящая из пяти матчей, прервалась.
После 27 игр «Лайтнинг» занимают третье место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков, у «Оттавы» 17 баллов после 25 игр и 15-е место в той же конференции.
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